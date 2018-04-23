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Herkül’ü önce sevip sonra çaldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 23.04.2018 09:50 | Son Güncelleme

Bursa’da iki hırsız evin bahçesinde bulunan köpeği önce sevdi, sonra çaldı.

Bursa’da iki hırsız evin bahçesinde bulunan köpeği önce sevdi, sonra çaldı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Olay, merkez Nilüfer ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi’nde bulunan bir evde meydana geldi. Ev sahibi Ebru Ö. sabah kalktığında bahçesinde beslediği, ’Çin Aslanı’ cinsi olarak bilinen köpeğini göremeyince paniğe kapıldı. İlk olarak yakın çevrede arama yapan Ebru Ö. köpeğini bulamayınca evin dört bir köşesini gören güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Kameraya yansıyan görüntülerde, iki şahıstan birinin çevreyi kolaçan ettiğini, bu sırada diğer şahsın evin bahçesine girip kulübede bulunan köpeği önce sevip sonrasında alıp kaçtığını fark eden Ebru Ö. hemen polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler kameralara net şekilde yansıyan iki şüpheli için arama çalışması başlattı.
Köpeğin sahibi Ebru Ö. sosyal medya hesaplarından köpeğinin fotoğrafını paylaşarak, Nilüfer Çamlıca Mahallesi’nde yaşadığını, bal rengi, chow chow cinsi köpeğinin adının Herkül olduğunu belirtti.

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