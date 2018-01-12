HES barajındaki balık ölümlerine inceleme (2)

PARA CEZASI KESİLDİ

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bulunan Reis Enerjiye ait Çayaltı Hidroelektrik Santrali barajında meydana gelen balık ölümleriyle ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, yaptığı çalışmayı tamamladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, twitter hesabından yaptığı açıklamada, balık ölümlerine neden olan Çayaltı HES'e 24 bin 307 lira para cezası kesildiğini açıkladı.