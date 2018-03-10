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Heybeliada açıklarında arıza yapan teknede 6 kişi mahsur kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.03.2018 18:33 | Son Güncelleme

İstanbul’da sisli havanın özellikle deniz trafiğini olumsuz yönde etkilerken, Heybeliada açıklarında arıza yapan teknede 6 kişi mahsur kaldı.

İstanbul’da sisli havanın özellikle deniz trafiğini olumsuz yönde etkilerken, Heybeliada açıklarında arıza yapan teknede 6 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşlar DAK-SAR ekipleri tarafından kurtarıldı.
İstanbul’da etkili olan sisli hava özellikle deniz trafiğini olumsuz yönde etkilerken, Heybeliada açıklarında pervanesine halat dolanan bir tekne arıza yapınca 6 kişi mahsur kaldı. Tekneden telsizle yapılan çağrıdan sonra harekete geçen Denizde Arama Kurtarma (DAK-SAR) ekipleri, tekneye ulaşmak için ada çevresinde araştırma yaptı. Uzun süren çalışmaların ardından mahsur kalan 6 kişi DAK-SAR Ekipleri tarafından bulunarak kurtarıldı. Halatla bağlanan tekne çekilerek, karaya getirilirken, teknede kurtarılan 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan bu kurtarma operasyonu ise görüntülere yansıdı.

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