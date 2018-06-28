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Heybeliada'yı ayağa kaldırmıştı... Ali Mert 5 yıl sonra hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2018 11:46 | Son Güncelleme

Heybeliada’da 2013’te geçirdiği kazada kolundan ağır yaralanan ama adada hastane, doktor ve ekipman olmadığı için geç müdahale edilen Ali Mert Baltacı yaşam mücadelesini kaybetti.

Heybeliada'yı ayağa kaldırmıştı... Ali Mert 5 yıl sonra hayatını kaybetti

Heybeliada’da yaşayan 23 yaşındaki Ali Mert Baltacı, 11 Ağustos 2013’te kaza sonucu kırılan cam yüzünden kolunu ciddi bir şekilde kesti. Yoğun kan kaybı yaşayan Baltacı, Adada acil müdahale ekibi, ambulans, hastane ve doktor olmamasından dolayı yaşam ve ölüm arasında gidip geldi.

Ailesi 112’den deniz ambulansı talep etti ancak deniz ambulansında arıza olması gerekçesiyle olumlu yanıt alınamadı. Deniz Lisesi revirinde acil doktoru tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından tam 2 saat sonra aynı kuruma ait tekne ile Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

ÖNCE KOLUNU KAYBETTİ

Hastaneye sevk edildiği sırada da kalbi bir kez durdu. Yapılan müdahaleyle yeniden hayata döndürüldü. Hastaneye ulaştığında koluna ilk müdahale yapılsa da Baltacı kolunu kaybetti. Geç müdahale nedeniyle beyne oksijen gitmediği için de havasız kalan beyinde hasar oluşması sebebiyle Baltacı’nın felç geçirdiği belirlendi. İhmaller nedeniyle genç çocuk, yatağa mahkum oldu.

5 YIL DAYANABİLDİ

Vatan Gazetesi'nden Çağdaş Ulus'un haberine göre; tam beş sene boyunca yatalak halde yaşam mücadelesi veren Baltacı önceki gün yaşamını yitirdi. Baltacı, Heybeliada Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Heybeliada’da toprağa verildi.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
"her yere Atatürk demir ağlarla ördü" diyor "YALAN " "biz ördük , hızlı treni biz getirdik" (o dönemde teknoloji vardıda Atatürk yapmamış gibi ve savaştan çıkmamış gb) diyen bir recep acaba HEYBELİADAYA iyi ekipmanları olan hastane yapmamış!! oy potansiyeli düşük ve oy çıkmıyor diye mi? Nede olsa oy oranına göre hizmet edeceğiz diyorlar ya onda mı? Recebin oy hırsı yüzünden cencecik çocuk kara toprağa girdi vebali recebe. Şimdi çıkarlar orası chp sorumluluğu derler. O zaman kalkıp tüm türkiyeye yapılan hizmet benim dememeli derim bende. O hizmetlerin bir kısmınıda chp belediyeleride yaptı
@rasimdenir dingil herşeyi siyasete getirme. orada 16 yıldır mı hayat var 16 yıl önce insanlar nerede yaşıyordu, dingo geçmişten gelen ihmal, adadakilerde herşeyi devletten beklemesinler orada bazı aileleler süper zengin tüm adalara hizmet edecek helikopter bile alabilirler.
ışıklar içinde yatsın kardeşimiz.Ama bu nasıl olabilir?hani sağlıkta çağ atlamıştık ? pardon o kırahatneler için geçerli değilmi
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