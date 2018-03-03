Heybeliada’da ahşap evde korkutan yangın

Heybeliada’da ahşap bir evde çıkan yangın çevredeki diğer evlere de sıçradı. Yangını söndürme çalışmaları devam ederken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi.
Edinilen bilgiye göre, saat 20.00 sıralarında Heybeliada’da ahşap bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevresindeki diğer ahşap evlere sirayet etti. Yangını söndürmek için diğer adalardan takviye ekipler gelirken, Maltepe İskele’de itfaiye ekipleri de hazır bekletildi. Öte yandan, sosyal medyada paylaşılan görüntüler yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi. Ekipler, yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
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