Heyelan nedeniyle köyün içi taş doldu

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ'ın Maden ilçesi Nalkıran köyünde dün gece etkili olan yağmur nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelandan sonra köyün içi taşlarla doldu.

Maden ilçesine bağlı Nalkıran köyünde dün gece etkili olan yağmur sele neden oldu. Sel nedeniyle oluşan heyelandan dolayı Nalkıran köyü su şebekeleri tamamen tahrip oldu. Köyün içinin tamamen taşlarla dolmasına neden olan heyelan, hayatı felç etti. İhbar üzerine bölgeye giden Elazığ Özel İdaresi ekipleri, heyelanın yaşandığı köyde çalışmalara başladı. Nalkıran köyü muhtarı İzzet Aydın, "Heyelan nedeniyle köyümüzün içi taşla doldu. Su şebekemiz tahrip oldu, borularımız açıkta kaldı. Özel İdare ekipleri çalışmalara başladı. Hasar tespitlerinin ardından gerekli adımlar atılacak" diye konuştu.

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