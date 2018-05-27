Heyelanda 5 küçükbaş telef oldu

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI'nda dün gece meydana gelen heyelanda çöken ahırdaki 5 küçükbaş telef oldu.
Adapazarı'nda dün gece başlayan, sabah saatlerine kadar etkili olan yağmur sırasında Bağlar Mahallesi'nde yollar göle döndü. Bazı evlerde su baskınları oldu, tarım arazileri zarar gördü. Mahallede meydana gelen heyelanda, bir tepeden kopan toprak ve kaya parçaları nedeniyle ahır çöktü. Ahırdaki 5 küçükbaş telef oldu.
Bağlar Mahallesi Muhtarı Hikmet Altun, "Kabus gibi bir gece yaşadık. Heyelan oldu. Yollar kapandı, daha sonra ekipler açtı" dedi.
FOTOĞRAFLI
Telefonunu tamire verdi, hayatının şokunu yaşadı! Böyle sapıklık görülmedi
HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş vasiyetini açıkladı
Arap-Türk İş Adamları Derneği Başkanı Cemalettin Kerim: 'Erdoğan'ı bize ödünç verin' diyorlar
Küçük kızı düştü diye hastaneye getirdiler! Doktor korkunç gerçeği anladı
Nikah işlemleri için evrak gönderen 3 çocuk annesi kadın kabusu yaşadı!
ABD ve Çin karşı karşıya geldi! Operasyon düzenlendi
Korkunç iddia: Türkiye Polonya'dan 3 bin hasta sığır eti ithal etmiş!
Selahattin Demirtaş'tan çok konuşulacak mesajlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum