Heyelanda 5 küçükbaş telef oldu

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI'nda dün gece meydana gelen heyelanda çöken ahırdaki 5 küçükbaş telef oldu.

Adapazarı'nda dün gece başlayan, sabah saatlerine kadar etkili olan yağmur sırasında Bağlar Mahallesi'nde yollar göle döndü. Bazı evlerde su baskınları oldu, tarım arazileri zarar gördü. Mahallede meydana gelen heyelanda, bir tepeden kopan toprak ve kaya parçaları nedeniyle ahır çöktü. Ahırdaki 5 küçükbaş telef oldu.

Bağlar Mahallesi Muhtarı Hikmet Altun, "Kabus gibi bir gece yaşadık. Heyelan oldu. Yollar kapandı, daha sonra ekipler açtı" dedi.

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