Hilvan'da saman yüklü TIR yandı

HİLVAN (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde seyir halindeyken üzerindeki saman yükünün elektrik tellerine çarpması sonucu alev alan TIR, yandı. TIR'ın patlayan lastikleri paniğe neden olurken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Hilvan'dan dün akşam saatlerinde Şanlıurfa'ya gitmek için yola çıkan 34 GN 9529 plakalı TIR'ın taşıdığı saman, Kepirhisar Mahallesi yakınlarına geldiğinde yol üzerinden geçen elektrik telleriyle temas etti. Tellerden çıkan kıvılcımlar samanı tutuşturdu. Rüzgarın da etkisiyle alevler hızla yayılırken, ismi öğrenilemeyen sürücü, aracı yolun kenarına çekip, itfaiye ekiplerine haber verdi. Alevlerin sardığı TIR'ın lastikleri peş peşe patlayınca çevrede panik yaşandı.
İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşlarıyla söndürülen yangında, TIR kullanılmaz hale geldi.
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