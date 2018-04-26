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Hindistan’da tren okul servisine çarptı: 14 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2018 10:23 | Son Güncelleme

Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletinde bir trenin okul servisine çarpması sonucu servis şoförü ve 13 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletinin Kushinagar kasabası yakınlarında bir yolcu treni, okul servisiyle çarpıştı.

Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletinde bir trenin okul servisine çarpması sonucu servis şoförü ve 13 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.
Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletinin Kushinagar kasabası yakınlarında bir yolcu treni, okul servisiyle çarpıştı. Kazada, okullarına gitmekte olan öğrencileri taşımakta olan okul servisinin şoförü ve yaşları 10’dan küçük olduğu belirtilen 13 çocuğun hayatını kaybettiği, birçok öğrencinin yaralandığı bildirildi.
Hindistan İçişleri Bakanı Rajnath Singh yaptığı açıklamada, çok sayıda çocuğun ölümüne yol açan kazadan dolayı üzgün olduğunu belirtti.

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