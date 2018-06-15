Hindistanlı turist kazada yaralandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada, Hindistanlı bir turist yaralandı.
Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında, Pamukkale girişinde meydana geldi. Denizli'den Pamukkale yönüne gelen Hindistan vatandaşı Nanan Sorana yönetimindeki 34 MAC 139 plakalı kiralık otomobille, karşı yönden gelen Sinan D.'nin kullandığı 20 FJ 549 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Sorana yaralanırken, eşi ve bebeği ise yara almadan kurtuldu. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı turiste ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Karahayıt Jandarma Karakolu ekipleri, kazaya karışan turistleri bir an olsun yalnız bırakmadı. Hastanede tedavisi tamamlanan ve taburcu edilen Sorana, eşi ve bebeğiyle birlikte kaldığı otele döndü.
Kazazede Hindistanlı turistler, jandarma ekiplerinin yakın ilgisinden dolayı Karahayıt'tan ayrılırken hatıra fotoğrafı çektirip, teşekkür etti.
FOTOĞRAFLI
Suruç'taki olayda flaş gelişme! Çarpıcı detay
Selahattin Demirtaş'tan 'Suruç saldırısı' açıklaması
Genç komedyen 'tecavüze uğrayıp öldürüldü' iddiası öfke yarattı
Suruç saldırısı nasıl oldu? Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Bahçeli'den HDP'ye Selahattin Demirtaş tepkisi
Kız arkadaşıyla görüşmesine izin vermeyen babaya tuzak kurdu
Dünyayı ayağa kaldıran suçlu böyle yakalandı
Fransa'da 31 yıl önce ölü bulunan küçük kızın sırrı çözüldü
Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul için gün verdi
E-Devlet'ten bir hizmet daha! Öğretim Elemanı Belgesi e-Devlet'te
Eski halini gören gözlerine inanamıyor! Bu değişimlere hayran kalacaksınız
iPhone kullanıcılarının başı fena halde dertte!
Kestane dedik efsane çıktı: Lenovo Z5 herkesi şaşırttı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum