Hint keneviri ekili alan, drone ile bulundu

Hurşit TOPAL/GEMLİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Gemlik ilçesinde polis ekiplerinin drone ile tarama yaptığı ormanlık alanda, 1100 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, arazide drone ile gökyüzünden tarama yaparken Hint keneviri ekili alanı tespit etti. Arazi aracı ve traktörle ulaşılan bölgede yapılan incelemede 1100 kök Hint keneviri ekili olduğu belirlendi. Tek tek sökülen kenevirlere el konuldu. Polis, kenevir ekenleri yakalamak için çalışma başlattı.

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