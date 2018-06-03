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Hint kenevirlerini sulamaya gelince suçüstü yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2018 15:28 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, ormanda ektiği 115 kök Hint kenevirini sulamaya gelince suçüstü yakalanan F.Ç.

Hint kenevirlerini sulamaya gelince suçüstü yakalandı

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, ormanda ektiği 115 kök Hint kenevirini sulamaya gelince suçüstü yakalanan F.Ç. gözaltına alındı. F.Ç.'nin evinde yapılan aramada ise 1 kilo 225 gram esrar ele geçirildi.
Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, Dolaylar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda izinsiz yer açılıp, Hint keneviri yetiştirildiğini belirledi. Bölgede bu sabah önlem alan jandarma, Hint kenvirlerini sulamaya gelen F.Ç.'yi suçüstü yakaladı. Boyları 25 ile 150 santimetre arasında değişenen 115 kök Hint keneviri, jandarma ekipleri tarafından imha edilmek üzere tek tek söküldü. F.Ç.'nin evindeki aramada da 1 kilo 225 gram kubar esrar ve esrar tartmakta kullanıldığı belirlenen hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan F.Ç.'nin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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