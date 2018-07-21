Hint ve Türk vatandaşları Bollywood filminde buluştu

Aydın'da katliam yapan Mustafa Duran teslim oldu!
Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında soruşturma başlatıldı
Afyonkarahisar'a izne gelen uzman çavuş intihar etti
Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda yaralı var!
Yunanistan TKP/ML- TIKKO üyesi Turgut Kaya’yı siyasi mülteci olarak tanıma kararı aldı
ABD Başkanı Donald Trump'la ilgili bomba iddia! Porno yıldızı Daniels'a...
Google'da 'ahmak' yazdığınızda bakın ne çıkıyor!
Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili vekilden bir açıklama daha
Çok dikkatli olun! Onu bu hale neyin getirdiğine inanamayacaksınız
Yıllarca kandırılmışız! Aslında hiç göründüğü gibi değillermiş
CHP yönetiminden yeni açıklama: Maksimum toplanabilecek imza 450-470 civarında
Okuyucu Yorumları 0 yorum