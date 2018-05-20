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Hırsız, camide uyurken pantolonunun cebini kesip 2 bin 500 lirasını çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2018 15:07 | Son Güncelleme

 BATMAN'da, camide uyuyan M.A.'nın (47) pantolonunun arka cebini jiletle kesen hırsız, 2 bin 500 lirasını alarak kaçtı.

Hırsız, camide uyurken pantolonunun cebini kesip 2 bin 500 lirasını çaldı

Arif ARSLAN/BATMLAN, (DHA)- BATMAN'da, camide uyuyan M.A.'nın (47) pantolonunun arka cebini jiletle kesen hırsız, 2 bin 500 lirasını alarak kaçtı.
Olay, dün saat 15.30 sıralarında Kısmet Mahallesi'ndeki bir camide meydana geldi. İkindi namazı öncesi camiye gelen M.A., ezan saatine kadar dinlenmek için uykuya daldı. Bir süre sonra arkasından yaklaşan bir kişi, jiletle pantolonunun arka cebini kesip, 2.in 500 lirasını alarak kaçtı.
Pantolonundaki hareketliliği hissettiğini belirten M.A., "Yorgundum, bir süre camide kestireyim dedim. Bir ara cebimde kıpırdama hissettim, elimi cebime attığımda yırtıldığını fark ettim. Ayakta gördüğüm 35-40 yaşlarında hafif sakallı ve orta boylu biri, hızla kaçtı. Camidekileri 'Hırsız var' deyip uyandırdım. Hırsız da ellerindeki ayakkabılarıyla 'Hırsız var' deyip kaçtı. Benim başıma geldi, başkalarının canı yanmasın. Meğer aynı camide benzer hırsızlık olayları yaşanmış" dedi.
M.A.'nın şikayeti üzerine polis ekipleri, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

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