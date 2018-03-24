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Hırsız dolmuşta görüntülendi evinde yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2018 08:51 | Son Güncelleme

Adana’da hırsızlık yaptığı ileri sürülen bir kişi çaldığı malzemelerle birlikte dolmuşa binince yakalandı.Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan kafe ve barlarda meydana geldi.

Hırsız dolmuşta görüntülendi evinde yakalandı

Adana’da hırsızlık yaptığı ileri sürülen bir kişi çaldığı malzemelerle birlikte dolmuşa binince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan kafe ve barlarda meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim K., sabah karşı iş yerlerinin kapı ve pencerelerini zorlayarak içeri girip burada bulunan para, televizyon ve sigara makineleri çaldı.
İşyeri sahipleri ise, soyulduklarını fark edip polisi aradı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kafe ve barlardaki güvenlik kameralarını inceleyeme aldı.
Polis, zanlının soygundan sonraki kaçış istikametinde bulunan tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, hırsızın çaldığı sigara makinesiyle bindiği dolmuş plakasını tespit etti. Tüm bu detayları ortaya çıkaran polis bu kez dolmuş içindeki güvenlik kamera görüntülerini alıp hırsızın aynı suçlardan çok sayıda sabıkası bulunan İbrahim K. olduğunu tespit etti. K. çaldığı sigara makinesini sofra beziyle kapatıp dolmuşa binme anı ise yine güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Evinde yakalanan K., emniyete getirilip sorguya alındı. Adliyeye sevk edilen zanlıya
nöbetçi mahkeme ev hapsi cezası verdi.

Hırsız dolmuşta görüntülendi evinde yakalandı

Hırsız dolmuşta görüntülendi evinde yakalandı

Hırsız dolmuşta görüntülendi evinde yakalandı

Hırsız dolmuşta görüntülendi evinde yakalandı

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