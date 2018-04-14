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Hırsız koyunları böyle yürüttü

YAŞAM HABERLERİ  | 14.04.2018 08:40 | Son Güncelleme

Adana’da bir kişinin 12 koyunu çalma anı saniye saniye görüntülendi.Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi’nde meydana geldi.

Hırsız koyunları böyle yürüttü

Adana’da bir kişinin 12 koyunu çalma anı saniye saniye görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Şehmus Öğüt ahırından 12 koyununun çalındığı ihbarıyla polise başvurdu. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızı bulmak için çalışma başlattı. Hırsızın koyunları çaldığında gidebileceği güzergahlardaki güvenlik kameraları polis tarafından tarandı. Çalışmalar sonucunda bir kişinin koyunları götürürken görüntülere ulaşıldı.
Polis görüntüdeki koyunları götüren şahsın kimliğini belirlemek için yaptığı çalışmada şahsın Soner Ç. (23) olduğunu tespit etti. Polis zanlıyı kısa süre sonra evinde yakaladı. Zanlı Emniyete getirilerek sorguya alındı. Soner Ç. güvenlik kamerasındaki kişinin kendisi olmadığını söyleyerek suçlamaları kabul etmedi. Zanlı adliyeye sevk edildi.

Hırsız koyunları böyle yürüttü

Hırsız koyunları böyle yürüttü

Hırsız koyunları böyle yürüttü

Hırsız koyunları böyle yürüttü

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