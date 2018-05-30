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Hırsız, sosyal medya fotoğrafından yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2018 09:43 | Son Güncelleme

ADANA polisi, kent genelinde 15 bin liralık içki, 15 kilo et ve 4 evden para, altın, cep telefonu çalan Mustafa Özdamar'ı (31) sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflardan teşhis edip, yakaladı.

Hırsız, sosyal medya fotoğrafından yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA polisi, kent genelinde 15 bin liralık içki, 15 kilo et ve 4 evden para, altın, cep telefonu çalan Mustafa Özdamar'ı (31) sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflardan teşhis edip, yakaladı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde ev ve iş yerlerinde artan hırsızlık olayları üzerine harekete geçti. Ekipler, son olarak merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki restoranda 2 televizyon, 119 şişe içki ve 15 kilo et çalan 2 kişinin iş yerinde bıraktığı parmak izlerini incelemeye aldı. Yapılan araştırmada hırsızların, Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde bulunan 4 evi soyduğu saptandı. Bunun üzerine polis, apartmanların güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerdeki kişilerden birinin, çok sayıda sabıkası olan Mustafa Özdamar olduğu üzerinde duruldu. Polisin, ellerinde Özdamar'ın sabıka fotoğrafının olmadığını belirlemesi üzerine sosyal medya hesabındaki fotoğraflar incelenmeye başlandı. Ekipler, fotoğraflardaki kişinin, güvenlik kamerası kayıtlarındaki kişiyle aynı olduğunun belirlenmesi üzerine Mustafa Özdamar'ı yakalamak için çalışma başlattı. Adresi tespit edilen Özdamar, kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen Mustafa Özdamar, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Polis, görüntülerdeki diğer hırsızın yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

FOTOĞRAFLI

Hırsız, sosyal medya fotoğrafından yakalandıHırsız, sosyal medya fotoğrafından yakalandıHırsız, sosyal medya fotoğrafından yakalandı

PARTNERBen olsam beni bırakmazdımBen olsam beni bırakmazdım
Ankara'da suç örgütüne operasyon: 36 gözaltı/ Ek fotoğraflarAnkara'da suç örgütüne operasyon: 36 gözaltı/ Ek fotoğraflar
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