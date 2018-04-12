HABER

Hırsız yatak altında yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 08:54 | Son Güncelleme

Adana’da demir hırsızlığı yaptığı iddiasıyla aranan hırsız, babasının yatağının altında yakalandı.Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi’nde meydana geldi.

Adana’da demir hırsızlığı yaptığı iddiasıyla aranan hırsız, babasının yatağının altında yakalandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, silahla tehdit, yaralama, mala zarar verme ve hırsızlık gibi suçlardan 10 kaydı bulunan İlker T., annesinin 01 EFS 95 plakalı aracıyla gittiği bir iş yerinden 4 bin liralık demir çaldı. İlker T., girdiği 2 ayrı iş yerinin birisinden 2 bin 300 liralık demir, diğerinden de 540 çelik saç plaka çalarak kayıplara karıştı.
İş yeri sahiplerinin şikayeti üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğüne Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleme altına aldı.
Görüntülerde bir kişinin çaldığı demirleri araca yüklediğini gören polis, otomobilin plakasını tespit etti. Yapılan araştırmada şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, İlker T.’nin babasının evinde gizlendiğini belirledi.
Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen ekipler, Orhangazi Mahallesi’nde bulunan eve baskın düzenledi. Baba Ercan T.’nin kapıyı geç açmasından şüphelenen polis, evde geniş kapsamlı arama yaptı. Zanlı İlker T., babasının yatağının altında saklanırken yakalandı.
Emniyete götürülen İlker T, “Borcum vardı. Ödemek için çaldım” diyerek suçunu itiraf etti. Zanlı, sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edildi.

İşte TRT'nin bölüm başı ücretleri! Rekor Diriliş Ertuğrul'daİşte TRT'nin bölüm başı ücretleri! Rekor Diriliş Ertuğrul'da
Twitter kapanıyor mu? Bu iddia gündemi sarsacakTwitter kapanıyor mu? Bu iddia gündemi sarsacak
ATO Başkanvekili'ne yumruklu saldırı!ATO Başkanvekili'ne yumruklu saldırı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD savaş gemileri Akdeniz'e geliyor

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD savaş gemileri Akdeniz'e geliyor

Cübbeli Ahmet kitabında yazdıklarıyla gündeme oturdu

Cübbeli Ahmet kitabında yazdıklarıyla gündeme oturdu

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece

WhatsApp, Twitter ve Facebook kullananlara kötü haber

WhatsApp, Twitter ve Facebook kullananlara kötü haber

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Amcasının istismarından kaçtı! Dehşete düşüren gerçek ortaya çıktı

Amcasının istismarından kaçtı! Dehşete düşüren gerçek ortaya çıktı

Markette sucuk 'çalan' kediye kafes cezası verdiler!

Markette sucuk 'çalan' kediye kafes cezası verdiler!

Hamile çocuk skandalında şoke eden rapor: Rızayla ilişkiye girdiler

Hamile çocuk skandalında şoke eden rapor: Rızayla ilişkiye girdiler

WhatsApp fotoğrafını beğenmediği sevgilisini öldürdü!

WhatsApp fotoğrafını beğenmediği sevgilisini öldürdü!

Boğazını kesip, defalarca bıçaklayarak inşaata bıraktılar

Boğazını kesip, defalarca bıçaklayarak inşaata bıraktılar

120 nüfuslu köyün şehidini binler uğurladı!

120 nüfuslu köyün şehidini binler uğurladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.