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Hırsızdan ilginç savunma: “Motor görünce dayanamıyorum”

YAŞAM HABERLERİ  | 14.04.2018 21:16 | Son Güncelleme

Ankara’da motosiklet hırsızı şahıs, polisin kapsamlı çalışması sonucu yakalandı.

Ankara’da motosiklet hırsızı şahıs, polisin kapsamlı çalışması sonucu yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şahsın ifadesinde, ileri derecede motor bağımlısı olduğunu, gördüğünde dayanamadığını söylediği öğrenildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmada, 3 kez motosiklet hırsızlığı gerçekleştirip güvenlik kameralarına yakalanan “Kask” lakaplı Emrullah S. (37), kaldığı otelde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarılan zanlı tutuklandı.

“Motor bağımlısıyım gördüğümde dayanamıyorum”
Şahsın ifadesinde hırsızlıkları yapma gerekçesi olarak, ileri derecede motor bağımlısı olduğunu, motosiklet gördüğünde dayanamadığını söylediği öğrenildi.

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