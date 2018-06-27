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Hırsızı, 'ağlayan kadın' dövmesi ele verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2018 10:24 | Son Güncelleme

ADANA'da bir apartmanın ardiyesindeki dolaptan elektrik kablosu çalan Volkan K.'yi (28), kolundaki 'ağlayan kadın' dövmesi ele verdi.

Hırsızı, 'ağlayan kadın' dövmesi ele verdi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da bir apartmanın ardiyesindeki dolaptan elektrik kablosu çalan Volkan K.'yi (28), kolundaki 'ağlayan kadın' dövmesi ele verdi.
Olay, Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın yangın merdiveninden 4'üncü kata çıkan hırsız, ardiye olarak kullanılan alandaki dolapta bulunan 30 metre elektrik kablosunu çaldı. Kabloların çalındığını fark eden sahibi, polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, apartmanın güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler, şüphelinin kolunda 'Ağlayan kadın' dövmesi olduğunu saptadı. Şüphelinin yakalamak için çevrede arama başlatan polisler, kolunda dövmesi olan Volkan K.'yi yakaladı.
Gözaltına alınan Volkan K., Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunda, "Paraya ihtiyacım olduğu için, elektrik kablosunu çaldım. Tanımadığım bir seyyar satıcıya, 90 liraya sattım, pişmanım" dedi.
İşlemlerinin ardından Volkan K., adliyeye sevk edildi.

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Hırsızı, 'ağlayan kadın' dövmesi ele verdiHırsızı, 'ağlayan kadın' dövmesi ele verdiHırsızı, 'ağlayan kadın' dövmesi ele verdiHırsızı, 'ağlayan kadın' dövmesi ele verdi

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