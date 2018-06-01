HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Hırsızı, kapüşonlu tişörtü ele verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2018 09:01 | Son Güncelleme

ADANA'da Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi'nden dizüstü bilgisiyar, çek ve senet çalan Ahmet Paylaşmaş'ı (36) olay sırasında giydiği kapüşonlu tişörtü ele verdi.

Hırsızı, kapüşonlu tişörtü ele verdi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi'nden dizüstü bilgisiyar, çek ve senet çalan Ahmet Paylaşmaş'ı (36) olay sırasında giydiği kapüşonlu tişörtü ele verdi.
Çukurova ilçesi Güney Adana Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi'ne camı kırarak giren hırsız, başkanın odasına geçti. Hırsız, buradaki çelik kasayı kırarark içindeki çek ve senetlerle birikte dizüstü bilgisayarı çaldı. Sabah geldiğinde soygunu fark eden görevli, polisi aradı. Gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kooperatifin güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Polis, olayı, hırsızlıktan çok sayıda sabıkası olan Ahmet Paylaşmaş'ın gerçekleştirdiğini tespit etti.
Paylaşmaş, polisin düzenlediği operasyonla evinde gözaltına alındı.
Ahmet Paylaşmaş ilk ifadesinde, "Ben kesinlikle hırsızlık yapmadım, olayla hiçbir alakam yok" dedi. Ancak evde yapılan aramada, Paylaşmaş'ın olay sırasında giydiği kapüşonlu tişört ile 1 murç, 1 boru anahtarı, 1 tornavida, 1 çift eldiven bulundu.
​Emniyette götürülen Ahmet Paylaşmaş, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Hırsızı, kapüşonlu tişörtü ele verdiHırsızı, kapüşonlu tişörtü ele verdiHırsızı, kapüşonlu tişörtü ele verdiHırsızı, kapüşonlu tişörtü ele verdi

PARTNERUfak kulübenin olduğu yer... Çok şaşıracaksınızUfak kulübenin olduğu yer... Çok şaşıracaksınız
Teyzesini boğazını keserek öldürüp, suçu Suriyelilere atmaya çalışmışTeyzesini boğazını keserek öldürüp, suçu Suriyelilere atmaya çalışmış
Tarladan geçenler fark etti! Zihinsel engelli çocuğa cinsel istismarTarladan geçenler fark etti! Zihinsel engelli çocuğa cinsel istismar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pentagon'dan savaş ilanı gibi Çin açıklaması: ABD ordusu yok etmek konusunda oldukça deneyimlidir

Pentagon'dan savaş ilanı gibi Çin açıklaması: ABD ordusu yok etmek konusunda oldukça deneyimlidir

Reuters duyurdu! 24 Haziran'da Erdoğan seçilirse...

Reuters duyurdu! 24 Haziran'da Erdoğan seçilirse...

Arsene Wenger'in Real Madrid'e gideceği iddia edildi!

Arsene Wenger'in Real Madrid'e gideceği iddia edildi!

Survivor'da hızlandırılmış çekimler dönemi başlıyor! Survivor sms oylaması ne zaman bitecek? Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor'da hızlandırılmış çekimler dönemi başlıyor! Survivor sms oylaması ne zaman bitecek? Acun Ilıcalı açıkladı

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Çayınız hazırsa geliyorum' dedi gençlerle sahur yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Çayınız hazırsa geliyorum' dedi gençlerle sahur yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Teyzesini boğazını keserek öldürüp, suçu Suriyelilere atmaya çalışmış

Teyzesini boğazını keserek öldürüp, suçu Suriyelilere atmaya çalışmış

Tarladan geçenler fark etti! Zihinsel engelli çocuğa cinsel istismar

Tarladan geçenler fark etti! Zihinsel engelli çocuğa cinsel istismar

Ramazan'da iğrenç olay! İstanbul Sultanbeyli'de 'taciz iddiası' mahalleliyi sokağa döktü

Ramazan'da iğrenç olay! İstanbul Sultanbeyli'de 'taciz iddiası' mahalleliyi sokağa döktü

Filmlere konu olacak hikaye! Mezar açıldı, yine de çözülmedi

Filmlere konu olacak hikaye! Mezar açıldı, yine de çözülmedi

Siirt'te hastanede fuhuş operasyonu: 3'ü memur, 4 gözaltı

Siirt'te hastanede fuhuş operasyonu: 3'ü memur, 4 gözaltı

İstanbul Kağıthane'de dayakçı kocaya kafa atan belediye işçisi konuştu

İstanbul Kağıthane'de dayakçı kocaya kafa atan belediye işçisi konuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.