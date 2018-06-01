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Hırsızı, kapüşonlu tişörtü ele verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2018 11:38 | Son Güncelleme

ADANA'da Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi'nden dizüstü bilgisiyar, çek ve senet çalan Ahmet Paylaşmaş'ı (36) olay sırasında giydiği kapüşonlu tişörtü ele verdi.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi'nden dizüstü bilgisiyar, çek ve senet çalan Ahmet Paylaşmaş'ı (36) olay sırasında giydiği kapüşonlu tişörtü ele verdi. Çukurova ilçesi Güney Adana Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi'ne camı kırarak giren hırsız, başkanın odasına geçti. Hırsız, buradaki çelik kasayı kırarark içindeki çek ve senetlerle birikte dizüstü bilgisayarı çaldı. Sabah geldiğinde soygunu fark eden görevli, polisi aradı. Gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kooperatifin güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Polis, olayı, hırsızlıktan çok sayıda sabıkası olan Ahmet Paylaşmaş'ın gerçekleştirdiğini tespit etti. Paylaşmaş, polisin düzenlediği operasyonla evinde gözaltına alındı. Ahmet Paylaşmaş ilk ifadesinde, "Ben kesinlikle hırsızlık yapmadım, olayla hiçbir alakam yok" dedi. Ancak evde yapılan aramada, Paylaşmaş'ın olay sırasında giydiği kapüşonlu tişört ile 1 murç, 1 boru anahtarı, 1 tornavida, 1 çift eldiven bulundu. ​Emniyette götürülen Ahmet Paylaşmaş, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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