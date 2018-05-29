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Hırsızı, kolundaki 'Mardinli Mustafa' dövmesi yakalattı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2018 15:27 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde park halindeki bir otomobilin camını kırıp para ve cep telefonu çalan Mustafa G.

Hırsızı, kolundaki 'Mardinli Mustafa' dövmesi yakalattı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın Kepez ilçesinde park halindeki bir otomobilin camını kırıp para ve cep telefonu çalan Mustafa G. (25), kolundaki 'Mardinli Mustafa' yazılı dövmesinden yakalandı.
İlçenin Düdenbaşı Mahallesi'nde bir kişi, park halindeki otomobilin camını kırıp bir miktar para ve cep telefonu çaldı. Otomobil sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çevre sakinlerinin ifadesine başvurdu. Şüphelinin kolunda 'Mardinli Mustafa' yazdığı bilgisine ulaştı. Hırsızlık olayını, kolunda 'Mardinli Mustafa' dövmesi bulunan Mustafa G.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Birçok suçtan kaydı olan Mustafa G.'nin uyuşturucu madde almak için 'Zeytinköy' olarak bilinen Yeşildere Mahallesi'ne gittiğini saptayan polis, şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı.
Mustafa G.'nin, bölgede önce keşif yaptığı, ardından da dilinin altında sakladığı bujiyi hızla arabanın camına vurup kırarak hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlendi.
Mustafa G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Hırsızı, kolundaki 'Mardinli Mustafa' dövmesi yakalattı

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