Hırsızlar 11 bin km uzaktan gelmiş: Türkiye'yi seçtik çünkü...

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde finans işleriyle uğraşan Melih S. (38), dün saat 15.00 sıralarında Fevzi Çakmak Caddesi’ndeki bir banka şubesinden çektiği 68 bin doları koyduğu çantayla aracına binip ayrıldı. Yolda çektiği paranın makbuzunu unuttuğunun farkına varan Melih S., geri döndü ve içinde 68 bin dolar bulunan çantayı araçta bırakıp tekrar bankaya girdi.

Bu sırada aracını park ettiği yerin çevresindeki üç kişiden ikisi çevreyi gözetlerken diğeri elinde parke taşıyla arabaya yaklaştı. Diğerleri de etrafında durup onu gizlemeye çalıştı. Bu sırada elindeki taşla otomobilin camını kıran kişi, içinde 68 bin dolar bulunan çantayı alarak kaçtı. Diğer iki arkadaşı da ters yöne doğru koşarak gözden kayboldu.

Melih S., otomobilinin başına geldiğinde içi para dolu çantanın çalındığını gördü. Çevredekilerin yaptığı ihbar üzerine polis ekibi olay yerine sevk edildi. Polis, güvenlik kameralarından teşhis ettiği ve yabancı uyruklu olduğunu belirlediği şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.