Hırsızlar 2 günde 6 bağ evi ve bahçeyi soydu

Eskişehir’de bağ evleri ve bahçelere giren hırsızlar, 2 günde 6 adresten 30 bin lirayı geçkin değerde eşya çaldı.

Karahüyük, Musalar, Uludere, Danişment ve Yenisofça Mahallelerinde bulunan 6 adrese giren hırsızlar, maddi değeri yüksek olan eşyaları çalmaya özen gösterdi. Çalınan eşyalar arasında 250 adet sulama borusu, 5 adet akü, 2 adet spiral makinesi, 2 adet matkap, römork, televizyon, monitör, buzdolabı, su motoru, jeneratör, ağaç kesme motorunun yanı sıra 14 adet de güvercin çalındı. Bağ evi ve bahçe sahipleri konuyla ilgili şikayetçi olurken, jandarma ekipleri hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.