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Hırsızlar, 2 yaşındaki mülteci çocuğun sütünü gasp etti

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 10:02 | Son Güncelleme

AFGANİSTAN'dan iç savaş ve ekonomik problemler nedeniyle eşi Birişna, kızı Mahsa ve yeğeni Melike ile birlikte kaçan Waheed Sayed, çıktıkları umuda yolculukta İran'da eli silahlı hırsızlar tarafından soyuldu.

Hırsızlar, 2 yaşındaki mülteci çocuğun sütünü gasp etti

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- AFGANİSTAN'dan iç savaş ve ekonomik problemler nedeniyle eşi Birişna, kızı Mahsa ve yeğeni Melike ile birlikte kaçan Waheed Sayed, çıktıkları umuda yolculukta İran'da eli silahlı hırsızlar tarafından soyuldu. Ailesi ve yeğeniyle günlerce yürüyerek Erzurum'a ulaşan Waheed Sayed, para, ziynet eşyası ve pasaportlarını aldıklarını ağlayarak anlatıp, "Vicdansızlar 2 yaşındaki kızımın sütünü bile aldılar. Buna karşı çıkan eşimi de dövdüler. Kızım 2 gün boyunca aç kaldı" dedi.
Ülkeleri Afganistan ve Pakistan'dan İran'a gelen yüzlerce kaçak, buradan da yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapıyor. Sınırdan Erzurum'a olan 300 kilometrelik yolu yürüyerek gelen kaçaklar, burada jandarma ve polis tarafından yakalanıp otobüslerle karakollara götürülerek kimlik tespiti yapılıyor. Her gün 400 ila 500 kaçak Erzurum'un Aşkale ilçesindeki geri gönderme merkezine teslim ediliyor. Türkiye'ye gelmek için ortalama 23 gün yürümek zorunda kaldıklarını ifade eden kaçaklar, zorlu yolculukta, bazen hırsızların ve teröristlerin hedefi oluyor. Kaçaklar, yolculuk sırasında hastalık ve açlıkla da mücadele etmek zorunda kalıyor.
Afganistan'da yaşanan iç savaşta ailesinin büyük bir bölümünü kaybeden Waheed Sayed (32) de umuda yolculuğa çıkanlardan biri. Eşi Birişna (28), kızı Mahsa (2) ve ablasının kızı Melike ile birlikte yola çıkan Waheed Sayed (32), İran sınırında hırsızların hedefi oldu. Hırsızlar, silah doğrultup, Sayed ailesinin para ve ziynet eşyalarıyla pasaportlarını gasp etti.
Yolculuklarının kabusa dönüştüğünü ifade eden Waheed Sayed, gözyaşları içinde şunları söyledi:
"Ailemin büyük bir bölümü savaşta öldü. Bizler kaçıp, canımızı kurtardık. Diğer göçmenler gibi İran'a geldik. Türkiye'ye doğru yola çıktık. Tam sınırı geçecektik ellerinde silahlarla karşımıza çıkan hırsızlar yolumuzu kesti. Üzerimdeki tüm para, ziynet eşyamızı ve pasaportlarımızı aldılar. Bunlar yetmiyormuş gibi, kızımın yolda içmesi için aldığımız sütü de aldılar. Eşim sütü vermek istemeyince dövdüler. Çok yalvardık ama hiç umursamadılar. Yola çıktık ve 2 gün boyunca kızım aç kaldı ve saatlerce ağladı. Türkiye'ye giriş yaptığımızda ise bizi gören herkes yardım elini uzattı. Yürüyerek Erzurum'a kadar geldik. Ne yapacağız bilemiyorum. Allah kimseyi vatansız bırakmasın. Bizlere cehennemi yaşatan Taliban ve DEAŞ'ı da kahretsin."
Sayed ailesi, polisler tarafından hava limanı yolunda yakalanan yaklaşık 100 göçmenle birlikte kimlik tespitlerinin yapılması için polis merkezine götürülmek üzere otobüs beklerken hem dinlendi hem de kızlarının karnını kuru ekmekle doyurmaya çalıştı.

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Hırsızlar, 2 yaşındaki mülteci çocuğun sütünü gasp ettiHırsızlar, 2 yaşındaki mülteci çocuğun sütünü gasp ettiHırsızlar, 2 yaşındaki mülteci çocuğun sütünü gasp ettiHırsızlar, 2 yaşındaki mülteci çocuğun sütünü gasp etti

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