Hırsızlar 70 güvercini yakarak öldürdü

Yaşar KORKUSUZ/KOZAN (Adana), (DHA) - ADANA'nın Kozan ilçesinde, Umut Özgür Karaoğlan'ın boş araziye yaptırdığı tek odadaki kafeslerde bulunan 70 güvercin, kapıyı açamayan hırsızlar tarafından benzin dökülerek öldürüldü.

Olay, Kozan'a bağlı Turunçlu Mahallesi Deliçay mevkiinde dün gece meydana geldi. Umut Özgür Karaoğlan'ın boş araziye yaptırdığı tek odadaki kafeslerde beslediği güvercinleri çalmak isteyen hırsız ya da hırsızlar, kapıyı açmak istedi. Kapıyı açamayan hırsızlar, duvarda havalandırma için açılan deliklerden benzin döküp kafesleri ateşe verdi. Çıkan yangında kafeslerdeki 70 güvercinin tamamı öldü.

Sabah güvercinleri kontrol etmek için geldiğinde gördüğü manzara karşısında şoke olan Umut Özgür Karaoğlan, polise ihbarda bulundu. Telef olan kuşları çocukları gibi gördüğünü söyleyen Karaoğlan, "Kaybım 150 bin lirayı buluyor. Benim tüm geçim kaynağım bu güvercinlerdi. Çocukluğumdan beri bu işi yapıyorum. 15 yıldır da bu kuşlara bakıyordum. Çocuklarıma vermediğim emeği ben bu kuşlara verdim. Onlar kadar seviyordum. Çünkü onlar sayesinde ailemi geçindiriyordum. Bir kibritle benim hayatımı söndürdüler. Başka gelirim de yok. Bütün yetkililerden yardım bekliyorum. Güvercinlerimi yakanların bir an önce yakalanmasını istiyorum" dedi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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