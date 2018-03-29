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Hırsızlar 8 güvenlik kamerasına aldırmadı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 14:34 | Son Güncelleme

Batman’da iki kez kamyoneti soyulduktan sonra evinin çevresine 8 güvenlik kamerası yerleştiren vatandaşın aracı 3’üncü kez soyuldu.Olay, Aydınlık Evler Mahallesi Veysel Karani Caddesi üzerinde meydana geldi.

Batman’da iki kez kamyoneti soyulduktan sonra evinin çevresine 8 güvenlik kamerası yerleştiren vatandaşın aracı 3’üncü kez soyuldu.
Olay, Aydınlık Evler Mahallesi Veysel Karani Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektrikçilik yapan Hüseyin Kartal’ın daha önce de iki kez soyulan kamyonetine 3’üncü kez hırsız girdi. İlk hırsızlık olayından sonra evinin çevresine kamyonetini görecek şekilde 8 güvenlik kamerası takan Kartal, olayı gerçekleştiren şahısların bulunmasını istedi.
Kartal, aracını sokak başına saat 07.00 gibi park ettiğini belirterek, “08.00’de araç başına geldiğimde soyulduğunu fark ettim. Saat 03.00’da güvenlik kameraları olduğu takdirde üçüncü seferdir benim aracıma giriyorlar. Bu hırsızlar da yakalanmıyor. Kamera görüntüleri de var. Görüntülere aldırış etmeden arabanın camını kırıp gece arabamın içine girip takımlarım alıp gitmişler. Yaklaşık 4-5 bin TL zararım var. 3’üncü kezdir aracıma giriyorlar. Bu hırsızların derhal yakalanmasını istiyorum. İlk hırsızlık olduktan sonra evimin etrafına 8 adet kamera yerleştirdim. Bu kameralara aldırmıyorlar” dedi.

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