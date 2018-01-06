HABER

Hırsızlar alarmı duyunca kaçtı

YAŞAM HABERLERİ | 06.01.2018 15:36 | Son Güncelleme 2 saat önce

Tezcan SOLMAZ DÜZCE, (DHA) DÜZCE'de, bir kafeteryaya giren hırsızlar, iş yerindeki alarmın çalması ile kaçtı. Hırsızların içeri girmesi ve panik halinde kaçmaları kameralara yansıdı. Olay, Kültür Mahallesi Namık Kemal Sokak üzerinde bulunan bir kafeteryada meydana geldi.

Kafeteryanın çevresinde bulunan kişiler gözcülük yaparken, 2 kişi kapıyı açıp içeri girerek kasaya doğru yanaştı. Bir kişi kasaya uzanmak üzereyken iş yerinde bulunan alarm devreye girdi. Alarmın sesini duyan hırsızlar panik halinde kaçtı. 2 hırsızın içeri girmesi ve panik halinde kaçması iş yerinde bulunan güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisi ile kaçan 50 yaşındaki kadın, kocasının yaklaşmasını çaresizlikle izledi

Sevgilisi ile kaçan 50 yaşındaki kadın, kocasının yaklaşmasını çaresizlikle izledi

Son dakika: İstanbul'da minibüs ile otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika: İstanbul'da minibüs ile otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Canan Karatay'ı canlı yayında şok! Herkesin merak ettiği şeyi sordu

Canan Karatay'ı canlı yayında şok! Herkesin merak ettiği şeyi sordu

Doktorlar bilimsel değil dedi o dinlemedi! Aç kalarak kanseri yenmeye çalıştı!

Doktorlar bilimsel değil dedi o dinlemedi! Aç kalarak kanseri yenmeye çalıştı!

Çipras bugün Kardak'a mı çıkacak? Türk savaş gemisi bölgede

Çipras bugün Kardak'a mı çıkacak? Türk savaş gemisi bölgede

Şanlıurfa'daki Urfa Kalesi'nde fotoğraf çekmek isterken metrelerce yüksekten düşerek hayatını kaybetti

Şanlıurfa'daki Urfa Kalesi'nde fotoğraf çekmek isterken metrelerce yüksekten düşerek hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Evini kiraya vermeye gitti çürümüş ceset buldu

Evini kiraya vermeye gitti çürümüş ceset buldu

Milli Piyango şakası yüzünden kaçırılma korkusu yaşıyor

Milli Piyango şakası yüzünden kaçırılma korkusu yaşıyor

‘Titancı Kenan’dan şaşkına çeviren Bitcoin tavsiyesi

‘Titancı Kenan’dan şaşkına çeviren Bitcoin tavsiyesi

4 kişiyi öldürdü, jandarmayı aradı: Birini daha öldürdüm... Gelin teslim olacağım!

4 kişiyi öldürdü, jandarmayı aradı: Birini daha öldürdüm... Gelin teslim olacağım!

Namaza gelenler ne yapacağını şaşırdı! Camideki poşetin içinden vahşet çıktı

Namaza gelenler ne yapacağını şaşırdı! Camideki poşetin içinden vahşet çıktı

Avcılar'da yangın! E-5'i duman kapladı

Avcılar'da yangın! E-5'i duman kapladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.