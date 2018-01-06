Hırsızlar alarmı duyunca kaçtı

Tezcan SOLMAZ DÜZCE, (DHA) DÜZCE'de, bir kafeteryaya giren hırsızlar, iş yerindeki alarmın çalması ile kaçtı. Hırsızların içeri girmesi ve panik halinde kaçmaları kameralara yansıdı. Olay, Kültür Mahallesi Namık Kemal Sokak üzerinde bulunan bir kafeteryada meydana geldi.
Kafeteryanın çevresinde bulunan kişiler gözcülük yaparken, 2 kişi kapıyı açıp içeri girerek kasaya doğru yanaştı. Bir kişi kasaya uzanmak üzereyken iş yerinde bulunan alarm devreye girdi. Alarmın sesini duyan hırsızlar panik halinde kaçtı. 2 hırsızın içeri girmesi ve panik halinde kaçması iş yerinde bulunan güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
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