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Hırsızlar bekçinin motosikletini çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 01:11 | Son Güncelleme

Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Erikli köyünde bir tatil sitesinin bekçisinin motosikleti çalındı.Edinilen bilgiye göre, E.Ö.

Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Erikli köyünde bir tatil sitesinin bekçisinin motosikleti çalındı.
Edinilen bilgiye göre, E.Ö. adlı kişi, bekçiliğini yaptığı sitenin bahçesine bıraktığı motosikletinin çalındığını bildirerek şikayetçi oldu. Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı araştırmada, hırsızlık olayı ile ilgili herhangi bir delile ulaşılamadı.
Olayla ilgili inceleme ve araştırma devam ediyor.

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