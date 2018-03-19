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Hırsızlar çiftçilerin sulama vanalarını çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 17:40 | Son Güncelleme

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde 160 bin dönüm sulanan araziye dadanan hırsızlar sulama vanalarını çaldı.Konuyla ilgili açıklama yapan Yenişehir Sulama Birliği Başkanı Cengiz Şen, "Çiftlikbank’ın tesislerinin olduğu bölgede bulunan 16 adet sulama vanalarını çalan hırsızlar çiftçimizi mağdur etmeye devam ediyor.

Hırsızlar çiftçilerin sulama vanalarını çaldı

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde 160 bin dönüm sulanan araziye dadanan hırsızlar sulama vanalarını çaldı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Yenişehir Sulama Birliği Başkanı Cengiz Şen, "Çiftlikbank’ın tesislerinin olduğu bölgede bulunan 16 adet sulama vanalarını çalan hırsızlar çiftçimizi mağdur etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda da ilçemize bağlı Yeniköy’de de vanaları çalmışlardı. Konuyla ilgili olarak gerekli makamlara müracaat ettik. Oldukça geniş bir alan. 160 bin dönüm arazi üzerinde sulama vanalarımız var. Çiftçilerimizden ricamız şüphelendikleri ya da gördükleri olaylar karşısında jandarmaya ve bizlere anında haber versinler" ifadelerini kullandı.
Başkan Şen, "Birlik olarak yeni sulama vanaları alacak gücümüz yok, çiftçimizin mağdur olmaması için yetkililerden yardım bekliyoruz” dedi.

Hırsızlar çiftçilerin sulama vanalarını çaldı

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