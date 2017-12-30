HABER

Hırsızlar, ev sahibini öldürdü

YAŞAM HABERLERİ | 30.12.2017 09:15 | Son Güncelleme 7 saat önce

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE'de 64 yaşındaki Mustafa Oran, tek başına yaşadığı evine hırsızlık amacıyla girdiği iddia edilen 3 kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.Olay, saat 23.30 sıralarında 7 Ocak Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi'nde meydana geldi. 2 katlı binanın üst katında yalnız yaşayan Mustafa Oran'ın evinden sesler duyan kamşuları, durumu polise bildirdi. Sevk edilen ekipler, evin bahçe duvarından kaçmaya çalışan 2 kişiyi gözaltına aldı. Daha sonra eve giren polisler, Oran'ı kanlar içinde yerde buldu. Çağrılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, vucüdunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Oran'ın öldüğü belirlendi. Oran'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Gözaltına alınanİ.E. ve Ö.O. ilk ifadelerinde N.S.G. isimli başka bir şüpheliyle birlikte Oran'ın evine hırsızlık amacıyla girdiklerini, ev sahibinin kendilerini fark etmesi üzerine onu bıçakladıklarını söyledi. Kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis,soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İran patladı! Dalga dalga yayılıyor

İran patladı! Dalga dalga yayılıyor

Sezen Aksu ve Muazzez Abacı'dan Kerimcan vetosu

Sezen Aksu ve Muazzez Abacı'dan Kerimcan vetosu

İşte Erdoğan’ın özel kol saati! Eşi benzeri yok

İşte Erdoğan’ın özel kol saati! Eşi benzeri yok

Altın Kelebek ödülü geri alınan Enes Batur'dan açıklama

Altın Kelebek ödülü geri alınan Enes Batur'dan açıklama

Arka Sokaklar'da Hüsnü Komiser ve Tekin'in ağlatan sahnesi!

Arka Sokaklar'da Hüsnü Komiser ve Tekin'in ağlatan sahnesi!

Bomba iddia! Erdoğan'ın üzülmesinin sebebi...

Bomba iddia! Erdoğan'ın üzülmesinin sebebi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Özel hastanede ölü bebek skandalı! Aile fark edince anlaşıldı!

Özel hastanede ölü bebek skandalı! Aile fark edince anlaşıldı!

Eyüpsultan'da akılalmaz olay! Baba ile 6 aylık oğlu hastaneye kaldırıldı

Eyüpsultan'da akılalmaz olay! Baba ile 6 aylık oğlu hastaneye kaldırıldı

Günün en iğrenç haberi! Babanın öz kızına yaptıkları kan dondurdu!

Günün en iğrenç haberi! Babanın öz kızına yaptıkları kan dondurdu!

Hırsızlardan ilginç taktik! Yüzünde ayakkabı boyasıyla yakalandı

Hırsızlardan ilginç taktik! Yüzünde ayakkabı boyasıyla yakalandı

Türkiye genelinde düzenlenen operasyonda aranan bin 187 kişi yakalandı

Türkiye genelinde düzenlenen operasyonda aranan bin 187 kişi yakalandı

Türkiye'de görüntülendi! İnanılmaz anlar...

Türkiye'de görüntülendi! İnanılmaz anlar...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.