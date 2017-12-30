Hırsızlar, ev sahibini öldürdü

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE'de 64 yaşındaki Mustafa Oran, tek başına yaşadığı evine hırsızlık amacıyla girdiği iddia edilen 3 kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.Olay, saat 23.30 sıralarında 7 Ocak Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi'nde meydana geldi. 2 katlı binanın üst katında yalnız yaşayan Mustafa Oran'ın evinden sesler duyan kamşuları, durumu polise bildirdi. Sevk edilen ekipler, evin bahçe duvarından kaçmaya çalışan 2 kişiyi gözaltına aldı. Daha sonra eve giren polisler, Oran'ı kanlar içinde yerde buldu. Çağrılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, vucüdunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Oran'ın öldüğü belirlendi. Oran'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Gözaltına alınanİ.E. ve Ö.O. ilk ifadelerinde N.S.G. isimli başka bir şüpheliyle birlikte Oran'ın evine hırsızlık amacıyla girdiklerini, ev sahibinin kendilerini fark etmesi üzerine onu bıçakladıklarını söyledi. Kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis,soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.