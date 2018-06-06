Hırsızlar güvenlik kamerasında

Ufuk AKTUĞ İSKENDERUN(Hatay),(DHA)Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki ayrı hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıdı. İlk olay Dumlupınar Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde bir işyerinde gerçekleşti. Gündüz vakti işyerinin önünden geçen bir kişi dışarıda duran iki teneke yağı kaparak uzaklaştı. Bir diğer hırsızlık girişimi ise Sakarya Mahallesi Bağkur apartmanlarının bulunduğu yerde sahurda meydana geldi. Sahurda işyeri sahibi içeride bulunduğu sırada kapalı işyerine 3 maskeli kişi girmeye çalıştı. İş yeri sahibi güvenlik kamerasından gördüğü hırsızları korkutmak için elinde bulunan ruhsatlı tüfeğine fişek koydu. Bunu fark eden hırsızlar apar topar kaçtılar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan flaş seçim açıklaması: Seçmen muhalefet derse seçim tekrarlanabilir
Hidayet Karaca isimleri tek tek saydı! Abdullah Gül, Bülent Arınç, Köksal Toptan...
Son Dakika! Terör örgütünden flaş Menbiç açıklaması
MEB düğmeye bastı: Yüzbinlerce öğrencinin kaderi değişecek
Böyle yol gördünüz mü?
Üç ülkeden ABD'ye karşı sert hamle
Tatil cennetinde boş oda kalmadı
Süleyman Soylu'dan 'dinleme' iddialarına sert cevap: Namerttir
Son dakika! Bekir Bozdağ'dan bedelli askerlik açıklaması! Seçimden önce mi, sonra mı çıkacak?
2 aylık evli kadın 'Sahibin yok mu senin?' cümlesini duyunca dehşet saçtı
Gerçek diş tedavisinde ortaya çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum