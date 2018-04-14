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Hırsızlar kaçtı, polis yakaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.04.2018 12:23 | Son Güncelleme

Eskişehir’de bir eve girerek laptop ile elektrikli testereyi çalan 2 hırsız, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.Olay, Şirintepe Mahallesi Ataylar Sokak’ta yaşandı.

Hırsızlar kaçtı, polis yakaladı

Eskişehir’de bir eve girerek laptop ile elektrikli testereyi çalan 2 hırsız, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.
Olay, Şirintepe Mahallesi Ataylar Sokak’ta yaşandı. Bir ikamete giren 2 hırsızın çaldıkları ile birlikte kaçtıkları anons edilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Çevrede yapılan araştırmalar sonucunda olayı gerçekleştiren şahıslardan biri Kasap Sokak üzerinde kovalamaca sonucu yakalandı. Yakalanan şahsın yaşı küçük Y.Ş. olduğu, diğer şüphelinin ise P.G. olduğu tespit edildi.
Hırsızlık olayının gerçekleştiği ikamette yapılan incelemelerde ise, şahısların arka pencere demirlerini kırarak olayı gerçekleştirdiği belirlendi. Çalınan laptop ve elektrikli testerenin Yeşiltepe Mahallesi Bahçeboyu Sokak’ta bulunan bir adreste saklandığını ortaya çıkaran polis ekipleri, çalıntı malları muhafaza altına aldı.
Öte yandan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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