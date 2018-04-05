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Hırsızlar köy konağına girip, ne var ne yok alıp götürdüler

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 11:21 | Son Güncelleme

 ÇORUM'da daha önce jandarma karakolu olarak kullanılan, ardından köy konağına çevrilen binadan kalorifer peteğinden plastik sandalyelere ve kapılara kadar birçok malzemeyi çalan 3 kişi, tutuklandı.

Hırsızlar köy konağına girip, ne var ne yok alıp götürdüler

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da daha önce jandarma karakolu olarak kullanılan, ardından köy konağına çevrilen binadan kalorifer peteğinden plastik sandalyelere ve kapılara kadar birçok malzemeyi çalan 3 kişi, tutuklandı.
Sungurlu ilçesi Alembeyli köyünde 2013 yılında kapanan Alembeyli Jandarma Komutanlığı kapatıldıktan sonra Milli Emlak’a tahsis edilerek köy konağı olarak kullanımlamaya başlanan binaya giren hırsızlar, 240 plastik sandalye, 120 pilav tepsisi, 120 komposto kasesi, 6 alüminyum leğen, 10 plastik masa, 6 kazan, 12 kalorifer peteği, 1 dış kapı demir ızgarası, 1 çift taraflı pimapen kapı, 2 pimapen kapı, 1 çiftli pimapen kapı, 1 üçlü pimapen kapı, 20 banyo bataryası, duvarlardaki elektrik kablosunu çaldı. Hırsızlar, penceresini kırarak girdikleri Alembeyli İlkokulu'ndan da 2 bilgisayar ekranı, 2 masaüstü bilgisayar kasası, 1 jeneratörü çaldı.
İhbar üzerine jandarma ekipleri, hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. H.D., F.S. ve M.K. olduğu belirlenen şüphelilerin, malzemeleri 27 Y 9230 plakalı açık kasa kamyonete yükleyerek götürdüğü saptandı.
Yapılan araştırmada, geçen perşembe günü Kırıkkale'nin Delice ilçesi Çoğul köyü Asma köprü mevkiinde, plastik sandalye yüklü bir aracın çamura battığı, iki vatandaşın yardım amaçlı söz konusu aracı, traktör yardımı ile çıkardığı bilgisi alındı. Jandarma ekipleri, bölgede bulunan tüm benzin istasyonlarının güvenlik kameralarını inceleyerek aracın Ankara’ya gittiğini belirledi. Ekipler, Ankara'da düzenlenen operasyonla şüphelilerden H.D.'yi yakalandı. H.D.'nin ifadesi doğrultusunda F.S. ile M.K. de gözaltına alındı.
Şüpheliler, malzemeleri, spot malzeme satışı ile uğraşan kişilere sattıklarını söyledi. Çalınan malzemeler bulunup Alembeyli köy muhtarlığına teslim edildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Sungurlu adliyesine sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Hırsızlar köy konağına girip, ne var ne yok alıp götürdüler

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