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Hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2018 19:15 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde iş yerlerinden hırsızlık yapan 2 kişi önce kameraya sonra polise yakalandı.Alınan bilgilere göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından işyerlerinden hırsızlık yapan iki kişiyi son işlerinde suçüstü yakaladı.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde iş yerlerinden hırsızlık yapan 2 kişi önce kameraya sonra polise yakalandı.
Alınan bilgilere göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından işyerlerinden hırsızlık yapan iki kişiyi son işlerinde suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan D.K. ile M. D., sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, çaldıkları televizyon, et, döner bıçakları sahiplerine teslim edilmek üzere el konuldu.

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