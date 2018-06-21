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Hırsızlar önce kameraya, sonra polise yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2018 17:40 | Son Güncelleme

TRABZON'da girdikleri 5 marketi soyan 2  kişi, yakalandı.

Aleyna BAYRAM/TRABZON, (DHA) - TRABZON'da girdikleri 5 marketi soyan 2 kişi, yakalandı. Şüphelilerin, girdikleri marketlerde güvenlik kameralarına yakalanmamak için üzerlerini battaniyelerle örtmeye çalıştıkları belirlendi.

Trabzon'da, Ramazan ayı içerisinde iftar saatlerinde 5 farklı markette giren 2 şüpheli, 11 bin TL para ile 330 paket sigara çaldı. Polis olaydan sonra şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. İşyeri güvenlik kameralarını izleyen polis, şüphelilerin güvenlik kameralarına yakalanmamak için üzerlerini battaniyelerle örtmeye çalıştığını belirledi. Çevredeki işyerlerinin 75 saatlik güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis şüphelilerin Z.A. ve U.S. olduğunu belirledi. 2 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

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