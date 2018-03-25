Hırsızlar peşlerine düşen ev sahibini silahla vurdu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde eve girmeye çalışan hırsızları fark eden ev sahibi, hırsızların peşinden koşarak kovaladı. Hırsızların silahla ateş etmesi sonucu ağır yaralanan ev sahibi, hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre olay, İskenderun Bekbele Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 3 kişi oldukları belirtilen hırsızların evine girmeye çalıştığını fark eden ev sahibi Bestami Güllü, hırsızları kovaladı. Kaçan hırsızların peşinden koşan Güllü’ye hırsızlar silahla ateş açtı. Ateş sonucunda ev sahibi Güllü yaralandı. Mahalleli tarafından olay yerine çağrılan ambulans ile İskenderun Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Güllü’nün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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