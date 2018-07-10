HABER

Hırsızlar tatil dönüşü yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2018 15:57 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde girdikleri evden yaklaşık 60 bin TL değerinde ziynet eşyası ve para çalan 3 hırsız, Antalya'da tatil yaptı.

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Derince ilçesinde girdikleri evden yaklaşık 60 bin TL değerinde ziynet eşyası ve para çalan 3 hırsız, Antalya'da tatil yaptı. Kocaeli'ye dönen hırsızlar, otoyolda düzenlenen operasyonla yakalandı.

27 Haziran tarihinde Derince Yavuz Sultan Mahallesi Marmara Caddesi'ndeki evin kapısının kilidini kırarak içeri giren hırsızlar, evden 50 bin TL değerinde ziynet eşyası, para ile yaklaşık 10 bin TL değerinde antika silah çaldıktan sonra ortadan kayboldu.

Ev sahibi K.A.'nın başvurusu üzerine Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü İl Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, mobese, Plaka Tanıma Sistemi ve güvenlik kamerası incelemeleri sonucu hırsızların A.D.(40), M.E.C.(33) ve Ş.T. (30) olduğunu tespit etti.

Polis, dün gece zanlıların kullandığı aracın Kocaeli'ye girdiğini tespit etti. Polisin, TEM yolu üzerinde düzenledikleri operasyon ile 3 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan A.D.'nin 'hırsızlık' suçundan 23, M.E.C.'nin çeşitli suçlardan 9, Ş.T.'nin ise yine 'hırsızlık' suçundan 6 kaydının olduğu tespit edildi. Araçta yapılan aramada, 2 çift sahte plaka, kapı açmak için kullanılan aletler ele geçirildi.

Şüphelilerin çaldıkları para ve ziynet eşyaları ile Antalya'da tatil yaptıkları belirlendi. 3 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

PARTNER2 saatlik doğum anı! Hayretle izlediler2 saatlik doğum anı! Hayretle izlediler
Otomobille kasten üzerinden geçilen sokak köpeği öldüOtomobille kasten üzerinden geçilen sokak köpeği öldü
Piknik alanında intihar ettiPiknik alanında intihar etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın yemin töreni Yunanistan'ı karıştırdı

Erdoğan'ın yemin töreni Yunanistan'ı karıştırdı

Çalışanlar dikkat! Kıdem tazminatı zamlandı

Çalışanlar dikkat! Kıdem tazminatı zamlandı

Olay sözler! 'Aslolan Başkan'dır, ya uyarsın ya da tuvalette kovulduğunu öğrenirsin'

Olay sözler! 'Aslolan Başkan'dır, ya uyarsın ya da tuvalette kovulduğunu öğrenirsin'

Reuters objektifine yansıdı: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'hazır ol'da!

Reuters objektifine yansıdı: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'hazır ol'da!

Boşanma partisi! Tuba Ünsal 4 erkekle çılgınca eğlendi

Boşanma partisi! Tuba Ünsal 4 erkekle çılgınca eğlendi

Meclis'e bir parti daha girdi!

Meclis'e bir parti daha girdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Karabük'te yol çalışmasında ortaya çıktı: Tam bin 800 yıllık!

Karabük'te yol çalışmasında ortaya çıktı: Tam bin 800 yıllık!

Hastanede silahlı kavga: 1'i polis 8 yaralı

Hastanede silahlı kavga: 1'i polis 8 yaralı

‘Çocuk kaçırıldı ve zanlılar yakalandı’ iddiası ortalığı karıştırdı

‘Çocuk kaçırıldı ve zanlılar yakalandı’ iddiası ortalığı karıştırdı

Zonguldak'ta devlet hastanesi yakınında korkunç olay! İşçiler kanalizasyonda yeni doğmuş bebek cesedi buldu

Zonguldak'ta devlet hastanesi yakınında korkunç olay! İşçiler kanalizasyonda yeni doğmuş bebek cesedi buldu

Kanal D’de reyting rekorları kıran Çarkıfelek yarışmasına nasıl katılabilirsiniz?

Kanal D’de reyting rekorları kıran Çarkıfelek yarışmasına nasıl katılabilirsiniz?

'Manukyan' lakaplı fuhuş çetesi liderinin çocuklarının kimlikleri şoke etti!

'Manukyan' lakaplı fuhuş çetesi liderinin çocuklarının kimlikleri şoke etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.