Hırsızlar, telefon direklerindeki kabloları çaldı

Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, yaklaşık 500 metrelik haberleşme nakil kablosu çalındı.
Olay, Gediz ilçesine bağlı Sumaklı köyünde meydana geldi. Gediz ve Altıntaş ilçeleri arasındaki haberleşme nakil hattında 16 direk üzerinde bulunan telefon kabloları, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Olayı fark eden köylülerin ihbarı üzerine jandarma ekipleri araştırma yaptı. Yaklaşık 500 metre telefon kablosunun çalındığı tespit edildi. Çalınan kabloların maddi değerinin yaklaşık 5 bin TL olduğu öğrenildi.
Jandarma, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
FOTOĞRAFLI
Son dakika! Müzisyen Metin Kor muamması! Metin Kor bulundu mu?
Eylül Yağlıkara'nın katil zanlısı konuşmuyor
Brezilyalı taraftarların seksist paylaşım tuzağına düşen kadınlar, şimdi de aşırı sağcı Rusların hedefinde
'MHP bakanlık değil, bürokrasideki kilit görevleri istiyor'
Yerel seçimler ne zaman? Yerel seçimler erkene mi alınacak?
Penis boyu araştırması ortalığı karıştırdı!
Küçük Eylül'den acı haber geldi sosyal medya idam istedi!
Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda yaralı var!
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın büyük şok yaşadı
Sütyenden kurtuldu, kendini sokaklara vurdu
İngiltere'yi karıştıran kitap! Seks hikayeleri ortaya çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum