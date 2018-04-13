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Hırsızlar umduklarını bulamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 13:21 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde park halinde bulunan minibüsün kelebek camını kırarak araca giren hırsız veya hırsızlar umduklarını bulamadı.Olay, İshaklı Mahallesi Mollaosman Sokak’ta meydana geldi.

Hırsızlar umduklarını bulamadı

Samsun’un Bafra ilçesinde park halinde bulunan minibüsün kelebek camını kırarak araca giren hırsız veya hırsızlar umduklarını bulamadı.
Olay, İshaklı Mahallesi Mollaosman Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam 55 JV 406 plakalı kapalı kasa minibüsü eski hastane bahçesine park eden Uğur D., sabah aracının başına geldiğinde sağ ön kapının kelebek camının kırık olduğunu fark etti. Araç sahibi durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları inceleme kelebek camını kırılarak içeri giren kimliği belirsiz kişi veya kişilerin aracın kabin kısmında çalacak bir şey bulamayınca kabin kısmında bulunan cipsleri yedikten sonra burayı terk ettikleri anlaşıldı.
Polis aracın camını kıran kişi veya kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Hırsızlar umduklarını bulamadı

Hırsızlar umduklarını bulamadı

Hırsızlar umduklarını bulamadı

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