HABER

Hırsızların betrol borusuna yerleştirdiği vana kırıldı, gökyüzüne petrol fışkırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2018 21:25 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde bir çiftçinin hırsızların daha önceden ham petrol boru hattına yerleştirdiği vanayı yanlışlıkla kırması sonucu boru hattından gökyüzüne seatlerce petrol fışkırdı.

Hırsızların betrol borusuna yerleştirdiği vana kırıldı, gökyüzüne petrol fışkırdı

Ömer KOÇ/PAZARCIK(Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde bir çiftçinin hırsızların daha önceden ham petrol boru hattına yerleştirdiği vanayı yanlışlıkla kırması sonucu boru hattından gökyüzüne seatlerce petrol fışkırdı.
Olay, Pazarcık ilçesinin Karaçay Mahallesi'nde meydana geldi. Iddiaya göre Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru Hattı'nın yanındaki sulama kanalını kepçesi ile temizleyen tarla sahibi, hırsızların daha önceden petrol hırsızlığı için boru hattına yerleştirdiği vanayı kırdı. Vananın kırılması ile birlikte gökyüzüne petrol fışkırdı. İhbar üzerine bölgeye Botaş Bölge Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Afet ve Koordinasyon Merkezi ekipleri ve jandarma sevk edildi.
Hatta petrol akışı sırasında meydana gelen olay nedeniyle ekipler de arızayı gidermek için çalışma başlattı. Petrol akışı kesilinceye kadar gökyüzüne fışkıran petrol nedeniyle yaklaşık 2 dönümlük bir alan siyaha boyandı.
NİSAN AYINDA SUÇÜSTÜ YAKALANMIŞLARDI
Aynı petrol boru hattında jandarma ekipleri sürekli olarak devriye gezerken nisan ayında 2 kişi hattan ham petrol çalarken suçüstü yakalanmış adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanmıştı.
Jandarma, petrol boru hattına hırsızlık için vana yerleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı

Hırsızların betrol borusuna yerleştirdiği vana kırıldı, gökyüzüne petrol fışkırdıHırsızların betrol borusuna yerleştirdiği vana kırıldı, gökyüzüne petrol fışkırdıHırsızların betrol borusuna yerleştirdiği vana kırıldı, gökyüzüne petrol fışkırdıHırsızların betrol borusuna yerleştirdiği vana kırıldı, gökyüzüne petrol fışkırdı

PARTNERKıyıya vurdu! Dehşete düşüren manzaraKıyıya vurdu! Dehşete düşüren manzara
Nostaljik trene tepki gösteren minibüsçüler yol kapattıNostaljik trene tepki gösteren minibüsçüler yol kapattı
Sivas'ta müstakil evde yangınSivas'ta müstakil evde yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki'nin göbeğinde dikkat çeken detay

Aleyna Tilki'nin göbeğinde dikkat çeken detay

Vatan Şaşmaz'ın mezarı boş kaldı

Vatan Şaşmaz'ın mezarı boş kaldı

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala büyük tepki çeken tweet!

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala büyük tepki çeken tweet!

Muharrem İnce'den Hatay'da flaş açıklamalar

Muharrem İnce'den Hatay'da flaş açıklamalar

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, mitingini yarıda kesti!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, mitingini yarıda kesti!

George Soros'tan ABD ve AB'ye Erdoğan uyarısı: Varlığını her devlette hissettiriyor

George Soros'tan ABD ve AB'ye Erdoğan uyarısı: Varlığını her devlette hissettiriyor

İlginizi Çekebilir

Nevşehir'de gece yarısı gizemli olay! 12 yaşındaki çoban ölü bulundu, 14 yaşındaki çoban kayıp

Nevşehir'de gece yarısı gizemli olay! 12 yaşındaki çoban ölü bulundu, 14 yaşındaki çoban kayıp

Bursa'da tartıştığı oğlunu başından vurarak öldüren baba mahkeme salonunu yasa boğdu!

Bursa'da tartıştığı oğlunu başından vurarak öldüren baba mahkeme salonunu yasa boğdu!

Sapanca'da bacakları kesilen köpeğin ardından farklı bir vahşetin görüntüleri ortaya çıktı!

Sapanca'da bacakları kesilen köpeğin ardından farklı bir vahşetin görüntüleri ortaya çıktı!

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde şoke eden olay! Su kanalında bulundu

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde şoke eden olay! Su kanalında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bursa'da korkunç cinayet! Genç kadını bebeğinin yanında hunharca katlettiler!

Bursa'da korkunç cinayet! Genç kadını bebeğinin yanında hunharca katlettiler!

Balıkesir'de oğlunu boğarak öldüren baba cinayet sonrası pavyonda arkadaşlarıyla eğlenmiş!

Balıkesir'de oğlunu boğarak öldüren baba cinayet sonrası pavyonda arkadaşlarıyla eğlenmiş!

Gümühane'de dehşet! Annesini döve döve öldürdü!

Gümühane'de dehşet! Annesini döve döve öldürdü!

İstanbul'un göbeğinde güpegündüz gasp dehşeti! Korkunç görüntü...

İstanbul'un göbeğinde güpegündüz gasp dehşeti! Korkunç görüntü...

Kezban Nine 86 yıl sonra Anıtkabir'de! Çok duygusal anlar...

Kezban Nine 86 yıl sonra Anıtkabir'de! Çok duygusal anlar...

4 yaşındaki oğlunu öldürdü, 7 gün sonra böyle poz verdi

4 yaşındaki oğlunu öldürdü, 7 gün sonra böyle poz verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.