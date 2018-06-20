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Hırsızların betrol borusuna yerleştirdiği vana kırıldı, gökyüzüne petrol fışkırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2018 09:45 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde bir çiftçinin hırsızların daha önceden ham petrol boru hattına yerleştirdiği vanayı yanlışlıkla kırması sonucu boru hattından gökyüzüne seatlerce petrol fışkırdı.

Ömer KOÇ/PAZARCIK(Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde bir çiftçinin hırsızların daha önceden ham petrol boru hattına yerleştirdiği vanayı yanlışlıkla kırması sonucu boru hattından gökyüzüne seatlerce petrol fışkırdı.

Olay, Pazarcık ilçesinin Karaçay Mahallesi'nde meydana geldi. Iddiaya göre Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru Hattı'nın yanındaki sulama kanalını kepçesi ile temizleyen tarla sahibi, hırsızların daha önceden petrol hırsızlığı için boru hattına yerleştirdiği vanayı kırdı. Vananın kırılması ile birlikte gökyüzüne petrol fışkırdı. İhbar üzerine bölgeye Botaş Bölge Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Afet ve Koordinasyon Merkezi ekipleri ve jandarma sevk edildi.

Hatta petrol akışı sırasında meydana gelen olay nedeniyle ekipler de arızayı gidermek için çalışma başlattı. Petrol akışı kesilinceye kadar gökyüzüne fışkıran petrol nedeniyle yaklaşık 2 dönümlük bir alan siyaha boyandı.

NİSAN AYINDA SUÇÜSTÜ YAKALANMIŞLARDI

Aynı petrol boru hattında jandarma ekipleri sürekli olarak devriye gezerken nisan ayında 2 kişi hattan ham petrol çalarken suçüstü yakalanmış adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanmıştı.

Jandarma, petrol boru hattına hırsızlık için vana yerleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı

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