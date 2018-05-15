Hırsızlığı örtbas için taciz iftirası iddiası

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Devlet Opera ve Balesi'nde (Antalya DOB) memur olarak görev yapan A.G., evine çağırdığı Kazakistan uyruklu gündelikçi Farida İ.'ye tecavüz ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın ilk duruşmasında tahliye oldu. A.G.'nin ailesi evden 2 bilezik, 25 çeyrek altın çaldığını ileri sürdüğü Farida İ.'nin, hırsızlığı örtbas etmek için iftira attığını söyledi.

Cinsel taciz iddiası, geçen şubat ayında gündeme geldi. Antalya DOB'da memur olarak görev yapan A.G.'nin, temizlik için gittiği evinde kendisine tecavüz ettiğini iddia eden Kazakistan uyruklu Farida İ., polise şikayetçi oldu. Adliyeye sevk edilen A.G. tutuklandı.

Tecavüzle suçlanan A.G., ilk kez hakim karşısına çıktı. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, A.G'nin ailesi, avukatları ve yakınları katılırken, şikayetçi Farida İ. ve avukatı gelmedi. Suçlamaları kabul etmeyen A.G., kendisine iftira atıldığını iddia etti. Oğlunun düğünü öncesinde evine bir arkadaşının aracılığıyla gündelikçi getirdiğini söyleyen A.G., "2 kızım ve torunumun olduğu eve gündelikçi kadını bırakıp, markete temizlik malzemesi almaya indim. Dönüşte içeriden bağırma seslerini duydum. Ayakkabıyı bile çıkartmadan içeri girdim. Gündelikçi kadın balkon demirlerine tutunmuş çığlık atıyordu. Kızımla birlikte onu çekerek mutfağa aldık. Hatta ben ona bir ara 'Biz sana ne yaptık? Neden bağırıyorsun?' diye sorduk. Sonrasında evden çıkıp gitti. Hatta parasını bile peşin vermiştik" diye konuştu.

Olayın ardından kızlarıyla birlikte eşinin çalıştığı iş yerine gittiklerini söyleyen A.G., "Benim bir ara telefonum kapalıydı. Açtığımda polisin beni aradığını gelen mesajla öğrendim. Sonrasında polise gittiğimde gündelikçi kadının benden şikayetçi olduğunu öğrendim. Suçsuzum tahliyemi istiyorum" dedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen A.G.'nin kızları D.S., P.U., eşi S.G., A.G.'ye gündelikçiyi öneren G.T. de benzer ifadelerde bulundu.

D.S., P.U. ve S.G. olaydan sonra iki hafta eve girmediklerini, eve geldiklerinde ise düğün için alınan 2 bilezik ve 25 çeyrek altının yerinde bulunmadığını söyleyerek, Farida İ.'nin hırsızlığı örtbas etmek için böyle bir yola başvurduğunu iddia etti. D.S., P.U. ve S.G. gündelikçi kadını savcılığa şikayet ettiklerini de sözlerine ekledi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Kırgız A.A., Farida İ.'yi tanıdığını belirterek, "Farida İ., bana olay öncesinde, bir düğün evine temizliğe gideceğini ve birine iftira atarak iyi para kazanacaklarını, hatta parayı bölüşeceklerini söyledi. Ben kabul etmedim" dedi.

Mahkeme heyeti, A.G.'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verirken, Farida İ.'nin de zorla getirilmesine hükmetti.

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