Hırsızlık anları kamerada; Açamadıkları kasaları taşıyarak çaldılar

Ali AKSOYER-İSTANBUL,(DHA)

İSTANBUL'DA gündüz boş olduklarını tespit ettikleri evlere kapı kilitlerini kırarak girdikten sonra içerde bulunan para ve ziynet eşyalarını çalan biri kadın iki kişi gözaltına alındı. Kadıköy bölgesinde 8 ayrı eve giren hırsızlar bazı olaylarda güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Şüphelilerin, evlerde buldukları açamadıkları kasaları da taşıyarak dışarı çıkardıkları belirlendi. Şüphelilerin çeşitli suçlardan 16'şar kez aramaları olduğu belirtilirken ayrıca kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu da ortaya çıktı.

AÇAMADIKLARI KASALARI TAŞIYARAK GÖTÜRMÜŞLER

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler son günlerde artan evden hırsızlık olayları üzerine soruşturma açtı. Bazı olaylarda güvenlik kameralarına yakalanan şüphelilerin apartman kapılarını açtıktan sonra zillerini çalarak boş olduğunu belirledikleri dairelerin kapı göbek kilitlerini kırdıkları tespit edildi. Dairelerde arama yapan para ve ziynet eşyalarını çalan şüphelilerin, evlerde buldukları açamadıkları kasaları da taşıyarak dışarı çıkardıkları belirlendi.