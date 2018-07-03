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Hırsızlık çetesi güvenlik kameralarından yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2018 22:23 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 5 iş yerinden hırsızlık yapatığı belirlenen 6 şüpheli, İnegöl Jandarma Komutanlığı'nca kurulan özel ekip tarafından güvenlik kameraları incelenerek yakalandı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde 5 iş yerinden hırsızlık yapatığı belirlenen 6 şüpheli, İnegöl Jandarma Komutanlığı'nca kurulan özel ekip tarafından güvenlik kameraları incelenerek yakalandı. Şüpheliler hakkında toplam 41 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

6 Mart 2018'de, İnegöl'ün Yeniceköy Mahallesi Mobilya Caddesi'ndeki bir mobilya firmasından 4 bin lira değerindeki tabletin çalınması, 20 Haziran'da Şehitler Mahallesi'ndeki bir başka mobilya mağazasına girilerek zarar verilmesi, aynı tarihte Yeniceköy Mahallesi Yenice Köprüsü mevkiindeki bir işyerinden 1500 lira çalınması, 29 Haziran'da yine aynı bölgedeki bir mobilya firmasından içinde 18 bin dolar, çek ve senetlerin bulunduğu çelik kasanın çalınması, 30 Haziran'da yine bu bölgedeki bir diğer mobilya firmasından plazma TV, 1 kol saatinin çalınması olaylarını aydınlatmak için İnegöl Jandarma Komutanlığı, özel ekip kuruldu. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık şüphelilerinin kimliklerini tespit eden ekipler, operasyonla 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

18 ayrı suç kaydı bulunan R.Ç. (24), 11 ayrı suç kaydı bulunan A.Ö. (20), 1 suç kaydı bulunan E.A. (20), 2 ayrı suç kaydı bulunan O.Y. (18), 3 ayrı suç kaydı bulunan O.U. (20) ile 6 ayrı suç kaydı bulunan F.Y. (15) jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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