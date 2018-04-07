Hırsızlık çetesine operasyon

Bülent TATOĞULLARI ANTALYA,(DHA) ANTALYA başta olmak üzere birçok kentte hırsızlık olayına karışan 3'ü kadın 5 kişi polis operasyonuyla yakalandı. Polisi harekete geçiren hırsızlık olayı Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesinde meydana geldi. Levye ve kart yardımıyla kapılarını açtıkları evden 10 bin lira değerindeki ziynet eşyası çalan 3 kadın 5 şüpheli kayıplara karıştı. Şikayet üzerine inceleme başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızlık olaylarını, 'Osmaniye grubu' olarak bilinen M.G., S.K., S.U. H.U. ve K.A'nın gerçekleştirdiğini tespit etti. Operasyon düzenleyen polis, şüphelileri gözaltına aldı. Çeşitli kentlerde birçok hırsızlık olayının şüphelisi olduğu belirlenen zanlılar ifade işlemi sonrasında adliyeye sevk edildi.
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