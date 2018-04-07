HABER

Hırsızlık çetesine operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2018 15:55 | Son Güncelleme

ANTALYA başta olmak üzere birçok kentte hırsızlık olayına karışan 3'ü kadın 5 kişi polis operasyonuyla yakalandı.

Bülent TATOĞULLARI ANTALYA,(DHA) ANTALYA başta olmak üzere birçok kentte hırsızlık olayına karışan 3'ü kadın 5 kişi polis operasyonuyla yakalandı. Polisi harekete geçiren hırsızlık olayı Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesinde meydana geldi. Levye ve kart yardımıyla kapılarını açtıkları evden 10 bin lira değerindeki ziynet eşyası çalan 3 kadın 5 şüpheli kayıplara karıştı. Şikayet üzerine inceleme başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızlık olaylarını, 'Osmaniye grubu' olarak bilinen M.G., S.K., S.U. H.U. ve K.A'nın gerçekleştirdiğini tespit etti. Operasyon düzenleyen polis, şüphelileri gözaltına aldı. Çeşitli kentlerde birçok hırsızlık olayının şüphelisi olduğu belirlenen zanlılar ifade işlemi sonrasında adliyeye sevk edildi.

Diyarbakır'da çatışma! Yaralılar varDiyarbakır'da çatışma! Yaralılar var
Canan Karatay önerdi: İlaç yerine bunu yiyinCanan Karatay önerdi: İlaç yerine bunu yiyin
Kabine revizyonu mu geliyor?Kabine revizyonu mu geliyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

Kanada'da takım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölü

Kanada'da takım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölü

Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı

Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı

AB basını Yunanistan'ı uyardı: Türkiye savaşa hazır

AB basını Yunanistan'ı uyardı: Türkiye savaşa hazır

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda uyum süreci bugün doluyor

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda uyum süreci bugün doluyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Korkunç cinayette yasak aşk iddiası

Korkunç cinayette yasak aşk iddiası

'Arda Turanlı selfie' haberi haciz getirdi!

'Arda Turanlı selfie' haberi haciz getirdi!

Adana'daki kanalda at arabasının görüntüsü sosyal medyayı salladı! Belediye'den açıklama geldi

Adana'daki kanalda at arabasının görüntüsü sosyal medyayı salladı! Belediye'den açıklama geldi

Komşu kızına ahlâksız teklif! Dudağından öptü sonra pişman oldu!

Komşu kızına ahlâksız teklif! Dudağından öptü sonra pişman oldu!

Karnında unutulan makasla 23 yıl yaşadı

Karnında unutulan makasla 23 yıl yaşadı

Polis motosikleti durdurdu genç modele cezayı kesti: Poponu ört!

Polis motosikleti durdurdu genç modele cezayı kesti: Poponu ört!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.