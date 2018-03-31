Hırsızlık firarisi 2 kişi tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hırsızlık suçundan aranan 2 kişi yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çeşitli tarihlerde meydana gelen işyerindeki oto yıkama cihazlarının kırılması sureti ile para haznelerinden bozuk paraların çalınması olaylarının firarileri B.S.K. ve Y.A. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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