Hırsızlık hükümlüsü 4 kadın, 7 çocukla cezaevine girdi

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de hırsızlık suçundan haklarında 8 ila 12 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kadın, saklandıkları evde yakalandı. Kadın hırsızlar, beraberlerindeki en küçüğü 2 aylık, en büyüğü ise 6 yaşında olan 7 çocukla birlikte cezaevine gönderildi.
Kırıkkale Emniyet Müdürlüğüne Asayiş Amirliği Hırsızlık Bürosu ekipleri, gelen bir ihbar sonrası Kırıkkale merkez ile Bahşili ilçelerinde önceden belirlenen evlere operasyon düzenledi. Baskınlarda, hırsızlık suçundan haklarında 8 ila 12 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan Yıldız Kaşıkçı (33), Fidan Gezici (59), Emine Gezici (30) ve Filiz Gezici (27) yakalandı.
Şüpheliler, yanlarında biri henüz kundakta 2 aylık, diğerleri ise 1 ile 6 yaş arası 7 çocuklarıyla birlikte Keskin Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
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