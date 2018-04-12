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Hırsızlık için girdiği trafoda yanarak öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 12:46 | Son Güncelleme

BURSA'da kimliği belirsiz bir kişi, hırsızlık için girdiği iddia edilen trafoda, akıma kapılıp, yanarak öldü.

Hırsızlık için girdiği trafoda yanarak öldü

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da kimliği belirsiz bir kişi, hırsızlık için girdiği iddia edilen trafoda, akıma kapılıp, yanarak öldü. Cesedin ellerinde eldiven, çevresinde ise tornavida, bıçak ve makas bulunduğu belirtildi.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrik dağıtım şirketi çalışanları, arızayı gidermek için geldikleri trafonun içinde yanmış cesetle karşılaşınca polise haber verdi. Gelen ekipler, 20 yaşlarında bir kişiye ait olduğu tahmin edilen cesedin ellerinde eldiven, yanında ise tornavida, bıçak ve makas bulunduğunu belirledi. Ölen kişinin, demir parmaklıkların kesildiği, trafo penceresinin de kırıldığı saptanan trafoya hırsızlık amacıyla girdiği ihtimali üzerinde durulduğu ifade edelidi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset, kimlik tespiti için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

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Hırsızlık için girdiği trafoda yanarak öldüHırsızlık için girdiği trafoda yanarak öldüHırsızlık için girdiği trafoda yanarak öldüHırsızlık için girdiği trafoda yanarak öldü

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